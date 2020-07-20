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У Раді запропонували провести реформу УЗ з розділенням напрямків

Київ, Понеділок 20 липня 2020 22:00
У Раді запропонували провести реформу УЗ з розділенням напрямків
Фото: "Укрзалізниця" (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

На думку депутата, нинішнє керівництво УЗ необхідно змінити

Внаслідок реформи "Укрзалізниця" має бути розділена на три окремі бізнеси, що дозволить навести лад в роботі компанії.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв.

"Треба поділити цю компанію на три різні напрямки. По-перше, це використання самих вагонів, тягової сили. По-друге, це інфраструктура. І, по-третє, це перевезення громадськості. І в кожному з цих напрямків треба навести лад", - сказав Бондарєв.

На думку депутата, нинішнє керівництво УЗ необхідно змінити, оскільки вони не змогли навести лад в галузі та не представили проект реформування підприємства.

"Треба продати непрофільні активи. Треба подивитися на собівартість, порахувати її. Треба найняти дуже гарних менеджерів. Треба знайти людей із системи, які розуміються на тематиці проблем, але поставити чітке завдання: порахувати собівартість, надати пропозиції щодо зменшення собівартості, а це можливо", - сказав Бондарєв.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на пресконференції з нагоди першої річниці президентства заявив, що до питання реформи "Укрзалізниці" повернуться через місяць після закінчення карантину, зазначивши, що нині вона існує тільки на папері.

Водночас економіст Борис Кушнірук зазначав, що "Укрзалізниця" стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.

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