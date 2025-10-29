Война перейдет в космос. Россия разрабатывает оружие против спутников ЕС, - Кубилюс

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

"Защита космоса - и использование космоса для обороны - становится только более актуальным, потому что мы уже подвергаемся атакам - в том числе в космосе", - сообщил он.

По его словам, по состоянию на сейчас космос - один из главных вопросов повестки дня в ЕС и ключевой в дорожной карте оборонной готовности, которая была представлена две недели назад.

"Нам нужно быть готовыми к 2030 году. Потому что Путин будет готов протестировать статью 5 НАТО. А без космоса оборонной готовности не будет. И сейчас мы не готовы", - заявил еврокомиссар.

Кубилюс подчеркнул, что решающими на поле боя являются космические возможности. В качестве примера он привел войну в Украине, где спутники направляют бомбы и ракеты РФ для нанесения ударов.

Он добавил, что спутники помогают военным ВСУ быть на связи и управлять беспилотниками. Космос, по его словам, становится следующим полем боя.

РФ разрабатывает новое оружие

"Россия разрабатывает мощное лазерное оружие, которое может навсегда ослепить спутники. Немецкие спутники находятся под прицелом российских спутников-шпионов, которые могут повредить или уничтожить их", - отметил еврокомиссар.

Еврокомиссия предлагает в дорожной карте "не только оборонять космос, но и использовать космос для обороны". Речь идет о строительстве европейского космического оборонного щита, запуск которого запланирован на следующее лето.

По словам Кубилюса, современная война требует безопасной разведки и наблюдения; безопасного позиционирования и навигации, а также безопасной связи. Для получения этих возможностей, добавил он, ЕС будет использовать космос.