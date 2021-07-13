З Аваковим не говорив: Монастирський про пропозицію Зеленського очолити МВС

Народний депутат від "Слуги народу", глава правоохоронного комітету Ради Денис Монастирський розповів про пропозицію глави держави очолити Міністерство внутрішніх справ замість Арсена Авакова. За його словами, цю пропозицію він отримав сьогодні.

"Я можу сказати, що я прийняв найскладніше рішення у своєму житті. Відповісти "так" на пропозицію президента очолити МВС. Це відбулося буквально кілька хвилин тому. Я розумію, на яку жертву я йду... Але, власне, я зробив цей вибір та буду претендувати на цю посаду", - сказав він на брифінгу після засідання фракції.

З чинним главою МВС Арсеном Аваковим нардеп не говорив про своє призначення міністром.

"Лише з президентом. Розмова була вранці", - додав Монастирський.