С Аваковым не говорил: Монастырский о предложении Зеленского возглавить МВД

Народный депутат от "Слуги народа", глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский рассказал о предложении главы государства возглавить Министерство внутренних дел вместо Арсена Авакова. По его словам, это предложение он получил сегодня.

"Я могу сказать, что я принял самое сложное решение в своей жизни. Ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду... Но, собственно, я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", - сказал он на брифинге после заседания фракции.

С действующим главой МВД Арсеном Аваковым нардеп не говорил о своем назначении министром.

"Только с президентом. Разговор был утром", - добавил Монастырский.