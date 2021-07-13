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С Аваковым не говорил: Монастырский о предложении Зеленского возглавить МВД

Автор: Дмитрий Левицкий

Народный депутат от "Слуги народа", глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский рассказал о предложении главы государства возглавить Министерство внутренних дел вместо Арсена Авакова. По его словам, это предложение он получил сегодня.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Я могу сказать, что я принял самое сложное решение в своей жизни. Ответить "да" на предложение президента возглавить МВД. Это произошло буквально несколько минут назад. Я понимаю, на какую жертву я иду... Но, собственно, я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность", - сказал он на брифинге после заседания фракции.

С действующим главой МВД Арсеном Аваковым нардеп не говорил о своем назначении министром.

"Только с президентом. Разговор был утром", - добавил Монастырский.

Напомним, сегодня Аваков объявил о своей отставке с должности главы МВД.

Сразу после этого состоялось заседание фракции СН, на котором президент Зеленский предложил Монастырского кандидатом на должность главы МВД.

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Владимир ЗеленскийМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен АваковДенис Монастырский