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У день виборів поліція відкрила 61 кримінальну справу, - Князєв

Новини » Вибори 2019    01.04.2019 - 17:08
У день виборів поліція відкрила 61 кримінальну справу, - Князєв
Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 31 березня в Національну поліцію надійшло 2,6 тис. повідомлень про порушення

З 31 березня в Національну поліцію надійшло 2,6 тис. повідомлень про порушення під час виборів президента України, за якими було відкрито 61 кримінальну справу. Про це повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв під час брифінгу щодо правопорушень, зареєстрованих починаючи з 31 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на 14:00 ми 61 кримінальне правопорушення занесено до ЄРДР. 61 правопорушення або це 2605 фактів за статтями. Незаконна агітація - 140 повідомлень; фотографування бюлетеня - 149; підкуп виборців - 54; пошкодження бюлетеня - 38", - повідомив Князєв.

За його словами, в день виборів 31 березня і в ніч виборів багато повідомлень про порушення не були підтверджені правоохоронцями. Наприклад, в Національну поліцію надійшло 18 помилкових повідомлень про замінування.

"Спроба винесення бюлетенів з дільниць - 13 фактів зареєстровано в державі", - повідомив Князєв.

Нагадаємо, в "Опорі" заявили, що найбільш масовим порушенням під час виборів президента України стало розголошення таємниці голосування.

Додамо, що оперативні штаби Національної поліції під час виборів будуть працювати всю ніч, поки буде тривати підрахунок голосів.

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