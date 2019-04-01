На виборах не перешкоджали роботі міжнародних спостерігачів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До поліції не надходили відповідні скарги

В день виборів президента України Нацполіція не отримувала скарг щодо перешкоджання роботі спостерігачів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, під час брифінгу щодо правопорушень, зареєстрованих починаючи з 31 березня, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Авакова, у день виборів працівники поліції співпрацювали з міжнародними спостерігачами на виборчих дільницях.

"Ми відпрацювали у групі з усіма міжнародними спостерігачами, яких було понад 2 тисячі. Констатуємо, що до Національної поліції не надходило ніяких серйозних скарг щодо перешкоджання їхній роботі", - повідомив Аваков.

Раніше РБК-Україна писало, що після виборів в Лубнах Полтавської області напали на поліцейського, який охороняв виборчу дільницю. У постраждалого діагностовано закриту черепно-мозкову травму, струс і забиття тім'яної області.

РБК-Україна писало, в МВС заявили, що день голосування на виборах президента пройшов спокійно. Робота правоохоронців не припиняється навіть після закриття дільниць. Всього було зареєстровано 1927 заяв та повідомлень про порушення.