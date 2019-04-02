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Щодо порушень на виборах відкрито понад 70 кримінальних справ

Новини » Вибори 2019    02.04.2019 - 13:06
Щодо порушень на виборах відкрито понад 70 кримінальних справ
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Поліція зареєструвала понад 2,5 тисячі повідомлень про порушення на виборах

Поліція відкрила 71 кримінальне провадження щодо порушень на виборах 2019. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що у період з 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу.

"З 31 березня по 2 квітня до поліції надійшло 2690 заяв та повідомлень, пов’язаних з порушеннями виборчого процесу. За даними фактами розпочато 71 кримінальне провадження. З них найбільше: у Дніпропетровській області - 356, у Києві - 317, Донецькій області - 264, Одеській - 222, Харківській - 218, Полтавській - 124,  Київській - 116", - інформують в МВС.

Вказано, що факти здебільшого пов’язані з незаконною агітацією - 152, фотографуванням бюлетенів - 149, підкупом виборця - 61, пошкодженням бюлетеня - 39, неправдивими повідомленням про замінування - 18, спробою винесення бюлетеня з дільниці - 13.

Крім того, складено 50 адміністративних протоколів.

Вказано також, що на дільничних комісіях залучено 39,9 тис. поліцейських, на окружних виборчих комісіях - 518 поліцейських.

Передбачено чергування 147 вибухотехнічних груп Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій на випадок надходження повідомлень про виявлені підозрілі предмети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Національну поліцію надійшло 2,6 тис. повідомлень про порушення під час виборів президента України, за якими було відкрито 61 кримінальну справу.

Як писало РБК-Україна, в "Опорі" заявили, що найбільш масовим порушенням під час виборів 2019 стало розголошення таємниці голосування.

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