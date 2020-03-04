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Аваков задекларував більше 1 млн гривень зарплати за рік

Новини » Політика     04.03.2020 - 13:52
Аваков задекларував більше 1 млн гривень зарплати за рік
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков також задекларував дві земельні ділянки

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков задекларував більше 1 млн гривень зарплати за рік. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на декларацію міністра.

У щорічній декларації міністра за 2019 рік вказано також три квартири (одна з яких 657,9 м.кв), дві земельні ділянки по 1200 м.кв, номер у готелі. Одна з земельних ділянок належить дружині Авакова.

Разом з тим, Аваков задекларував 33 творів мистецтва, три годинники, антикварні вироби, колекційні монети, прикраси та одяг дружини.

Міністр внутрішніх справ задекларував 12 акцій в ПАТ ФК "Металіст". Аваков вказав, що за рік отримав зарплату у розмірі 1 120 887 гривень.

Зазначимо, Офіс генерального прокурора відкрив доступ до всіх даних декларацій нинішніх прокурорів ОГП, а також колишніх співробітників Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, у лютому в Україні запрацював державний сервіс перевірки квитанцій. До нього підключили всі основні державні органи.

Крім того Кабінет міністрів України запускає окремий ресурс для інформування про ситуацію з коронавірусом в Україні.

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