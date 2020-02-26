Офіс генпрокурора відкрив доступ до декларацій всіх прокурорів

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Всі декларації прокурорів Офісу генпрокурора та членів їх родини стануть відкритими

Офіс генерального прокурора відкрив доступ до всіх даних декларацій нинішніх прокурорів ОГП, а також колишніх співробітників Генеральної прокуратури України (ГПУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОГП.

Повідомляється, що відповідне рішення прийняв заступник генпрокурора Гюндуз Мемедов, скасувавши спеціальні заходи безпеки до ряду посадових осіб Офісу генерального прокурора, які були застосовані попереднім керівництвом ГПУ.

"Відтепер вся інформація про стан прокурорів Офісу генерального прокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їх близьких родичів стане відкритою, і кожен громадянин буде мати можливість ознайомитися з нею на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК)", - повідомили в ОГП.

Зазначається, що обмеження були введені у березні 2018 на підставі Закону "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

Раніше РБК-Україна писало, що в жовтні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) відкрило доступ до декларацій військових прокурорів в публічній частині реєстру.

Також повідомлялося, що в НАЗК заявили про напрацювання законопроекту про антикорупційної стратегії. Закон планують підготувати до березня.