Аваков обговорив з держсекретарем МВС Німеччини питання кібербезпеки

Аваков зустрівся з секретарем МВС ФРН Маркусом Кербером
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив питання протидії кіберзлочинності з секретарем Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини Маркусом Кьорбер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Авакова.
"З Державним секретарем федерального МВС НІМЕЧЧИНИ Маркусом Кербером обговорили співпрацю між міграційними і поліцейськими структурами (зокрема у сфері протидії кіберзлочинності). Надійне партнерство обіцяє довгу історію і хороші перспективи", - написав він.
З Державним секретарем федерального МВС ФРН Маркусом Кербером @BMI_Bund обговорили співробітництво між міграційними та поліцейськими структурами(зокрема у сфері протидії кіберзлочинності).— Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 18, 2018
Надійне партнерство обіцяє довгу історію та гарні перспективи! pic.twitter.com/kF9yuiODqO
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на криптовалютних біржах виявили хакера, який викрадав гроші в учасників бірж за допомогою шкідливого програмного забезпечення.
Так, хакер розмістив програму в інтернеті на закритих хакерських форумах. За допомогою шкідливого програмного забезпечення він отримував доступ до криптобиржевым акаунтів, після чого руйнував їхні рахунки.