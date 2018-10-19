Аваков обговорив з держсекретарем МВС Німеччини питання кібербезпеки

Фото: Арсен Аваков (з відкритих джерел)

Аваков зустрівся з секретарем МВС ФРН Маркусом Кербером

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив питання протидії кіберзлочинності з секретарем Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини Маркусом Кьорбер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Авакова.

"З Державним секретарем федерального МВС НІМЕЧЧИНИ Маркусом Кербером обговорили співпрацю між міграційними і поліцейськими структурами (зокрема у сфері протидії кіберзлочинності). Надійне партнерство обіцяє довгу історію і хороші перспективи", - написав він.

З Державним секретарем федерального МВС ФРН Маркусом Кербером @BMI_Bund обговорили співробітництво між міграційними та поліцейськими структурами(зокрема у сфері протидії кіберзлочинності).

Надійне партнерство обіцяє довгу історію та гарні перспективи! pic.twitter.com/kF9yuiODqO — Arsen Avakov (@AvakovArsen) October 18, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на криптовалютних біржах виявили хакера, який викрадав гроші в учасників бірж за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Так, хакер розмістив програму в інтернеті на закритих хакерських форумах. За допомогою шкідливого програмного забезпечення він отримував доступ до криптобиржевым акаунтів, після чого руйнував їхні рахунки.