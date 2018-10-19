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Аваков обговорив з держсекретарем МВС Німеччини питання кібербезпеки

Новини » Політика    19.10.2018 - 02:21
Фото: Арсен Аваков (з відкритих джерел)
Фото: Арсен Аваков (з відкритих джерел)

Аваков зустрівся з секретарем МВС ФРН Маркусом Кербером

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив питання протидії кіберзлочинності з секретарем Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини Маркусом Кьорбер. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Авакова.

"З Державним секретарем федерального МВС НІМЕЧЧИНИ Маркусом Кербером обговорили співпрацю між міграційними і поліцейськими структурами (зокрема у сфері протидії кіберзлочинності). Надійне партнерство обіцяє довгу історію і хороші перспективи", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на криптовалютних біржах виявили хакера, який викрадав гроші в учасників бірж за допомогою шкідливого програмного забезпечення.

Так, хакер розмістив програму в інтернеті на закритих хакерських форумах. За допомогою шкідливого програмного забезпечення він отримував доступ до криптобиржевым акаунтів, після чого руйнував їхні рахунки.

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