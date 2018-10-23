Фото: Сергій Князєв (mvs.gov.ua)

Князєв провів зустріч з заступницею комісара Федеральної поліції Австралії

Україна посилить співпрацю з Австралією щодо протидії кіберзагрозам. Про це йшлося під час зустрічі голови Національної поліції України Сергія Князєва із заступницею комісара Федеральної поліції Австралії Ліан Клозе, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

За словами Князєва, Україна планує провести дієві перемовини із представниками правоохоронних органів Австралії щодо протидії кіберзлочинності та тероризму.

"Ми разом доводимо всьому світу, що тероризм не має кордонів. Ми постійно протидіємо, як тероризму з боку РФ, так і кіберзагрозам. Тому маємо намір взяти на озброєння найкращих світовий досвід у боротьбі із цими викликами", - зазначив Князєв.

У свою чергу Клозе заявила, що Австралія у рамках боротьби з кіберзлочинами та тероризмом співпрацює з 33 країнами, у тому числі з Україною.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Пентагон вважає, що РФ і Китай є головними загрозами у кіберпросторі.

Додамо, за інформацією глави кіберполіції Сергія Демедюка, кількість виявлених в Україні кіберзлочинів збільшується на 2,5 тис. щороку.