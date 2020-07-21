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Терорист вже 6 годин утримує заручників у Луцьку: ситуація на даний момент

Луцьк, Вівторок 21 липня 2020 15:55
Терорист вже 6 годин утримує заручників у Луцьку: ситуація на даний момент
Фото: захоплений у Луцьку автобус (konkurent.ua)
Автор: РБК-Україна

Особу злочинця встановлено, але він досі не йде на контакт

Чоловік, який захопив автобус із заручниками у Луцьку, вже шість годин утримує людей, не місці періодично чутні постріли. Поліція вже встановила особу терориста, на контакт з правоохоронцями він не йде.

РБК-Україна зібрала актуальні дані про те, як розвивається ситуація на даний момент.

Особа терориста і вимоги

Як стверджують у Міністерстві внутрішніх справ, заручників у Луцьку захопив житель Рівненської області Максим Кривош. За його словами, він замінував пасажирський автобус і нібито заклав бомбу в "ще одному місці".

За ним числиться кілька судимостей, в тому числі за розбій, шахрайство, вимагання і незаконне зберігання зброї. Крім того, відомо, що раніше він перебував на психіатричному лікуванні і навіть встиг написати книгу "Філософія злочинця".

Терорист вимагає від голів судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записати і викласти на YouTube заяви про те, що саме вони - терористи в законі. Відомо, що він використовує телефони заручників для поширення своїх вимог.

Заручники луцького терориста

За даними правоохоронців, Кривош утримує близько 20 заручників. Серед них - чоловіки, жінки, 15-річна дитина, а також вагітна. Сам терорист стверджує, що в автобусі багато людей. На даний момент про їх стан нічого невідомо.

Аваков вже на місці і проводить переговори

Як пишуть Волинські ЗМІ, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков приєднався до переговорів з терористом. Він знаходиться у відділенні поліції, будівлю якого також було обстріляно.

Центр Луцька перекрито та знеструмлено

У ході спецоперації правоохоронці перекрили центр міста з міркувань безпеки. Мешканців Луцька просять не наближатися до району, де стоїть захоплений автобус.

Крім того, стало відомо, що низку центральних вулиць знеструмлену через аварію. Світла немає на вулицях Словацького, Прогресу, Шевченка, Учительській і Гайдамака.

Поліція відкрила справу за фактом захоплення заручників

Поліція Волинської області відкрила кримінальну справу за статтею "захоплення заручників". Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, в подальшому справу перекваліфікують на тероризм.

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