ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аваков розповів, чи є у нього прем'єрські амбіції

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 березня 2021 19:14
Аваков розповів, чи є у нього прем'єрські амбіції Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що не може претендувати на пост прем'єр-міністра, оскільки не вигравав вибори у Верховну Раду.

Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.

"А чому я повинен мати такі претензії? Я що, виграв вибори? Моя партія прийшла номером один або два? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла номером один. Питання про прем'єрство - це питання того, хто виграв на виборах. Ось так я до цього ставлюся", - відповів міністр на питання про можливі амбіції очолити уряд.

На уточнювальне питання, чи пропонував президент Зеленський йому посаду прем'єра, він відповів: "Ні, не пропонував".

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав введення санкцій проти каналів 112, NewsOne і ZIK початком визволення території України. Він також виступив проти діалогу з Росією.

За словами Авакова, почалося звільнення не тільки Донбасу, але і Криму.

"Коли ми заборонили проросійські канали, ми почали звільнення наших територій, в тому числі і Криму", - сказав він.

На початку лютого Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає жодного мирного процесу, а йде війна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Арсен Аваков
NEWS
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"