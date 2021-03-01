Аваков розповів, чи є у нього прем'єрські амбіції
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що не може претендувати на пост прем'єр-міністра, оскільки не вигравав вибори у Верховну Раду.
Про це він розповів в інтерв'ю ТСН.
"А чому я повинен мати такі претензії? Я що, виграв вибори? Моя партія прийшла номером один або два? Вибори виграв Зеленський, його партія прийшла номером один. Питання про прем'єрство - це питання того, хто виграв на виборах. Ось так я до цього ставлюся", - відповів міністр на питання про можливі амбіції очолити уряд.
На уточнювальне питання, чи пропонував президент Зеленський йому посаду прем'єра, він відповів: "Ні, не пропонував".
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав введення санкцій проти каналів 112, NewsOne і ZIK початком визволення території України. Він також виступив проти діалогу з Росією.
За словами Авакова, почалося звільнення не тільки Донбасу, але і Криму.
"Коли ми заборонили проросійські канали, ми почали звільнення наших територій, в тому числі і Криму", - сказав він.
На початку лютого Аваков заявив про різке загострення ситуації на Донбасі. За його словами, вже немає жодного мирного процесу, а йде війна.