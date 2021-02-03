ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Донбасі проведуть інспекцію українських позицій. Доручив президент

Донбас, Середа 03 лютого 2021 17:30
На Донбасі проведуть інспекцію українських позицій. Доручив президент
Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Дмитро Левицький

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі почалася інспекція позицій українських військовослужбовців. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив Офіс президента України.

В рамках інспекції перевірять стан готовності українського війська до виконання завдань за призначенням. Перевірка також спрямована на виявлення чинників, що негативно впливають на стан готовності військових до виконання завдань.

"До участі в інспекційній перевірці залучено представників Офісу президента, апарату Ради національної безпеки та оборони України, Міністерства оборони та Збройних сил України", - додали в ОП.

Доповідь за результатами перевірки направлять безпосередньо президенту Зеленському, разом з тим главі держави нададуть пропозиції щодо нарощування спроможностей ЗСУ та вирішення наявних проблем в армії.

Нагадаємо, днями стало відомо, що в районі проведення ООС на Донбасі зник український військовий. За непідтвердженою інформацією, військовий перебуває на окупованій території.

Крім того, наприкінці грудня у полон бойовиків потрапив український військовий. У штабі заявляли, що окупанти хотіли використати цей інцидент для дискредитації українських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийДонбаспроверкаООС

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся