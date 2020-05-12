Заступника голови Одеської ОДА звільнили за затримку надбавок медикам

Фото: Віталій Свічинський (oda.odessa.gov.ua)

При цьому президент раніше пригрозив звільненням саме головам ОДА

Заступника голови Одеської облдержадміністрації Віталія Свічинського звільнили за затримку надбавок до 300% медикам, які працюють з COVID-19. Про це у Facebook повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций.

За словами Куцого, рішення про звільнення Свічинського було прийнято 4 дні тому.

"Ще в минулу п'ятницю ухвалив рішення про звільнення заступника Віталія Свічинського, який відповідав за соціальний і медичний напрямок і не впорався з поставленими завданнями. Останньою краплею стали затримки з доплатами медикам "швидкої". Держслужбовець знав про це, але не вжив достатніх дій, щоб вирішити проблему", - написав глава ОДА.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що керівники ОДА, які не вирішать проблему виплати надбавок медикам, будуть позбавлені заробітної плати, або звільнені.

"У тих регіонах, де не виплатять, голови ОДА будуть позбавлені заробітної плати, а можливо і посад", - заявив глава держави.

На звільненнях також збирається наполягати міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, після отримання коштів на доплату від держави, ОДА мали тиждень, щоб вирішити це питання.

"Я буду настоювати на прийнятті необхідних управлінських рішень, в тому числі кадрового характеру. Тому що я не розумію, хто давав право, вибачте, просто знущатися з наших медичних працівників", - сказав Степанов.

Раніше глава МОЗ зазначив, що надбавки медикам за роботу з COVID-19 виплатили лише в Полтавській області.