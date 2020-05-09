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В МОЗ анонсували старт виплат для медиків за новим пакетом фінансування

Новини » Коронавірус     09.05.2020 - 01:36
В МОЗ анонсували старт виплат для медиків за новим пакетом фінансування
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про виплати надбавок за квітень

З понеділка медики, що працюють з коронавірусом отримають фінансування за новим пакетом. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Ляшко нагадав, що 15 мільярдів гривень виділено саме для оплати послуг і забезпечення лікарень лікарськими засобам.

"Ті хто працює з коронавірусною хворобою в квітні місяці, з понеділка розпочинає отримувати фінансування за новим пакетом. Він буде фінансований Національною службою здоров’я. Уряд для цього виділив, а народні депутати підтримали і зробили стабілізаційний фонд. 15 мільярдів гривень виділено саме для оплати послуг і забезпечення лікарень лікарськими засобами, а також додаткового обладнання", - додав Ляшко

Лікар наголосив, що мова йде про мова йде про початок виплат надбавок для медиків за роботу у квітні. Водночас, в МОЗ обіцяють вирішити проблему з невиплаченими зарплатами лікарів за березень.

"Питання, яке виникло за березень – це якийсь справжній квест. Гроші переправлялись на області. Далі не дійшли до безпосереднього лікаря. Хтось неправильно прорахував, хтось невчасно підготував платіжні доручення, а квітень-місяць вже не дозволяв їх використовувати на зарплату. Але це питання буде вирішено. Я хочу запевнити всіх медиків, що всі хто працював з коронавірусом в березні також отримають обіцяну 300% надбавку", - заявив він.

РБК-Україна писало, що Міністерство охорони здоров'я закликало Верховну раду внести зміни в державний бюджет для підвищення зарплат лікарів.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив головам обласних державних адміністрацій погасити заборгованості перед лікарями.

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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