Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Голова МВС перед виборами в Раду 2019 давав команді президента корисні поради

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонував забронювати партійний бренд "Слуга народу" перед парламентськими виборами. Також він зіграв роль під час президентських виборів, коли не давав скуповувати голоси опонентам Володимира Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Феномен Авакова: чи відправлять у відставку главу МВС".

За інформацією видання, голова МВС давав команді президента корисні поради, а також задовго до виборів мав гарні відносини з Зеленським та одним з головних його довірених осіб Сергієм Шефіром.

Крім того, він пропонував забронювати партійний бренд "Слуга народу" задовго до виборів в Раду.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонував піти у відставку, але Володимир Зеленський не погодився.

РБК-Україна писало, що під Верховною радою протестували сотні людей з вимогою відставки міністра внутрішніх справ.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може піти у відставку лише після завершення справи про вбивство Павла Шеремета.

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Автор: Анастасия Рокитна