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Аваков пропонував добровільно піти у відставку

Новини » Політика     22.06.2020 - 11:17
Аваков пропонував добровільно піти у відставку
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Зеленський не погодився з відставкою Авакова

В розпал масштабних акцій протесту міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пропонував піти у відставку. Президент Володимир Зеленський не погодився.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Феномен Авакова: чи відправлять у відставку главу МВС".

За інформацією РБК-Україна, таку пропозицію голова МВС зробив декілька тижнів тому. Саме тоді, коли в Києві та по всій країні проходили акції за відставку Авакова.

"Аваков не буде упиратися, шукати голоси в залі і так далі. Навпаки, він все так грамотно обставить, що, по-перше, сам запропонує свого наступника з числа зрозумілих йому людей, по-друге, ми йому ще й зобов'язані лишимось", - говорять в оточенні самого президента.

Нагадаємо, цього місяця було декілька акцій протесту проти міністра внутрішніх справ. Остання була минулого тижня. Учасники акцій звинувачують голову МВС в провалі правоохоронної реформи.

Разом з тим, люди протестували через справу громадської активістки Катерини Гандзюк, події в Кагарлику та перестрілку в Броварах.

Зазначимо, Володимир Зеленський назвав умови при яких можливе звільнення міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Раніше повідомлялось, що відставка голови МВС можлива тільки в тому випадку, якщо це рішення буде виходити від президента.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Володимир ЗеленськийотставкаАрсен Аваков
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