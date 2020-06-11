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Зеленський назвав умови відставки Авакова

Новини » Політика     11.06.2020 - 10:20
Зеленський назвав умови відставки Авакова
Фото: Арсена Авакова (РБК-Україна)

Президент не пропонував Йому піти у відставку

Президент України Володимир Зеленський вважає, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков може піти у відставку лише після завершення справи про вбивство В'ячеслава Шеремета. При цьому Зеленський не пропонував Йому піти у відставку у зв'язку зі скандалами у Кагарлику та Броварах.

Про це президент повідомили в інтерв'ю "Українській правді".

"Я дійсно хотів би побачити результат від справ Гандзюк та Шеремета. Шеремет - його особиста відповідальність. І я йому говорив, що хочу побачити, як це закінчиться. Те, що я бачу, і суспільство це бачить - там все дуже неоднозначно. Я хочу, щоб він довів це, тому що це дуже гучна справа. Я б не хотів, щоб історія з Шереметом була такою, як історія з Гонгадзе", - сказав Зеленський.

Також президент зазначив, що не пропонував Йому піти у відставку, а відповідальність за скандали в Кагарлику та Броварах повинен нести сам міністр.

"Якщо зовсім відверто, культура інших країн показує, що якщо є такі випадки в країні... За такі речі повинен нести відповідальність сам міністр", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 24 травня в Кагарлику двоє поліцейських в ділянці зґвалтували жінку під час допиту.

Через п'ять днів у Броварах відбулася перестрілка між перевізниками в якій брали участь близько 100 осіб.

У зв'язку з резонансними подіями 5 червня у Києві пройшла акція за відставку глави МВС Арсена Авакова.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Володимир ЗеленськийотставкаАрсен Аваков
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