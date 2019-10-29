Аваков відповів на слова Білецького про стягання добровольців в Золоте

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відповів на слова глави партії "Національний корпус" Андрія Білецького про стягання Золоте на Донбасі добровольців, щоб перешкодити розведення сил. Про це міністр повідомив в Маріуполі перед початком інвестиційного форуму RE:think. Invest in Ukraine.

Він ще раз підкреслив, що територія Золотого "оголошена жовтої зоною і там не можуть перебувати люди зі зброєю".

"Є порядок, який не буде порушувати справжній патріот України, думаю, Білецький зокрема", - Аваков прокоментував заяву глави "Нацкорпуса".

Крім того, міністр зазначив, що добровольці в Золотому поки не здійснювали дій, що порушують закон.

"Це громадяни України, які вирішили там перебувати, і вони там знаходяться, нічого не порушуючи на цей момент часу", - сказав Аваков.

Зазначимо, раніше Білецький заявив, що ветерани не підуть з Золотого-4 в Луганській області, навіть якщо президент Володимир Зеленський вирішить їх звідти "викинути".

Нагадаємо, українська сторона спільного центру з контролю і координації на Донбасі повідомила про порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків в Золотому-4.

Як відомо, на вихідних президент Зеленський відвідав зону бойових дій, де, зокрема, зустрічався з добровольцями, які виступають проти розведення сил на Донбасі. Після його візиту добровольців роззброїли. Пізніше до представників "Національного корпусу" в Золотому приїжджала поліція. Зокрема, близько 20 поліцейських з автоматами намагалися обшукати їх машини та особисті речі бійців, після чого поїхали. У свою чергу поліція Луганської області пояснила сьогоднішній рейд до добровольцям у Золотому профілактичними роботами.