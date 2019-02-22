Аваков відреагував на звинувачення поліцейських в незаконному затриманні в Сумах

Глава МВС заявив, що вимагає від поліції чітких дій у рамках закону

Несмотря на атаки и дискредитацию полиция будет продолжать бороться с нарушениями на виборах-2019. Об этом сегодня, 22 февраля, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, реагируя на обвинения в отношении полицейских в незаконном задержании в избирательном штабе в Сумах, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции.

Аваков отметил, что кому-то может не нравиться активность полиции в пресечении нарушений на выборах.

"Нас пытаются атаковать и дискредитировать. Не сахарные, не растаем. Будем неукоснительно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков. От полиции я требую четких действий в рамках закона", - сказал Аваков.

Всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1741 сообщение, связанное с избирательным процессом. Всего по указанным фактам открыто 77 уголовных производств.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах полиция задержала двух сотрудников избирательного штаба "БПП" по подозрению в подкупе избирателей. Прокуратура обвинила полицейских в превышении служебных полномочий.

Позже в полиции заявили, что следователи проверяли офис одной из партий за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей. Кроме того, у одного из мужчин при себе был пистолет. За это к ним применили спецсредства (наручники).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на совещании силовикам донесли положение о том, что подозреваемых в подкупе можно обыскивать только по решению суда, а задерживать - при осуществлении самого подкупа избирателей.