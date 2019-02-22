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Аваков відреагував на звинувачення поліцейських в незаконному затриманні в Сумах

Новини » Вибори 2019    22.02.2019 - 15:30
Аваков відреагував на звинувачення поліцейських в незаконному затриманні в Сумах
Фото: Арсен Аваков (facebook.com/police.kharkov)

Глава МВС заявив, що вимагає від поліції чітких дій у рамках закону

Попри атаки і дискредитацію поліція буде продовжувати боротися з порушеннями на виборах-2019. Про це сьогодні, 22 лютого, заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, реагуючи на звинувачення щодо поліцейських в незаконному затриманні у виборчому штабі в Сумах, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Аваков наголосив, що комусь може не подобатись активність поліції у припиненні порушень на виборах.

"Нас намагаються атакувати та дискредитувати. Не цукрові, не розтанемо. Будемо неухильно, чесно, законно виконувати свою роботу в ім‘я України, а не конкретних політиків. Від поліції я вимагаю чітких дій у рамках закону", - сказав Аваков.

Усього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 1741 повідомлення, пов’язане з виборчим процесом. Загалом за вказаними фактами відкрито 77 кримінальних проваджень.

Аваков відреагував на звинувачення поліцейських в незаконному затриманні в Сумах

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сумах поліція затримала двох співробітників виборчого штабу "БПП" за підозрою у підкупі виборців. Прокуратура звинуватила поліцейських у перевищенні службових повноважень.

Пізніше у поліції заявили, що слідчі перевіряли офіс однієї з партій через повідомлення про те, що там нібито відбувався підкуп виборців. Крім того, у одного з чоловіків при собі був пістолет. Через це до них застосували спецзасоби (наручники).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що на нараді силовикам донесли положення про те, що підозрюваних у підкупі можна обшукувати тільки за рішенням суду, а затримувати - при здійсненні самого підкупу виборців.

У Сумах поліцейських звинуватили в безпідставних затриманнях в офісі політичної партії Поліція відкрила 74 кримінальні провадження з початку виборчої кампанії
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