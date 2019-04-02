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Аваков розповів, хто перебував під будівлею ЦВК у день виборів

Новини » Політика    02.04.2019 - 00:30
Аваков розповів, хто перебував під будівлею ЦВК у день виборів
Фото: Арсен Аваков (з відкритих джерел)

Міністр внутрішніх справ прокоментував ситуацію під будівлею ЦВК у день виборів

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, хто знаходився біля приміщення Центральної виборчої комісії, 31 березня, в день виборів президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Авакова в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

"Так, так, ми знали, хто це такі. Це нещасні хлопці, які приїхали з Харкова. Одна з охоронних компаній, яку найняли так сказати охороняти потенційну схему в разі протестів. Вони прибули з самого ранку 31 числа. Вони відразу познайомились з нашими київськими поліцейськими і до вечора перебували там " , - сказав Аваков.

Аваков зазначив, що окрему увагу було приділено спостерігачам від "Національних дружин".

"Я не бачу в цьому загрози. Практично по всій країні ми не спостерігали жодних силових дій і кампаній. Ніхто не бачив ніяких агрессивн дій", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що неподалік від будівлі Центральної виборчої комісії в Києві, 31 березня, в день виборів президента України, зібралися близько 50 невідомих людей.

За словами народного депутата від "Батьківщини" Олени Шкрум, частина людей під ЦВК приїхала на мітинг на підтримку кандидата на вибори президента України Юлії Тимошенко. За її словами, це хлопці з кількох громадських організацій.

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