Шмигаль: до 15 червня немає сенсу відновлювати роботу аеропортів

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

До питання відновлення роботи аеропортів і запуску рейсових перельотів Кабмін повернеться після 15 червня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до 15 червня немає сенсу запускати рейсові перельоти. При цьому він зазначив, що на сьогоднішній день в Україні здійснюються нерегулярні авіаперевезення.

Про це прем'єр повідомив на засіданні Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому він зазначив, що до питання відновлення роботи аеропортів і запуску рейсових перельотів Кабмін повернеться після 15 червня.

"Коли авіаперевізники отримають можливість вилітати і відповідно кудись летіти. Тому що поки аеропорти наших країн-партнерів закриті. Ми ведемо діалог з авіаперевізниками. До 15 червня немає сенсу відкривати роботу аеропортів і запускати рейсові перельоти. Нерегулярні авіаперевезення працюють на сьогоднішній день", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення разом з країнами Європейського союзу з 15 червня. Але за умови, що ситуація з коронавірусом не буде погіршуватися.

Крім того, Україна і Грузія планують відновити регулярні пасажирські авіаперевезення з 1 липня. При цьому наголошувалося, що саме з цієї дати Грузія готова відкрити свої кордони для регулярних міжнародних рейсів.

Додамо, що вчора Україна і Ізраїль почали переговори про відновлення авіасполучення між країнами. При цьому зазначалося, що авіасполучення буде відновлено після зняття відповідних обмежувальних заходів

Автор: Валерія Мрачковська