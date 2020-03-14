ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Аваков не виключає більш жорстких обмежень в Україні через коронавірус

Новини » Політика     14.03.2020 - 12:08
Аваков не виключає більш жорстких обмежень в Україні через коронавірус
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков зазначив, що в Україні вже прийняли кілька різких обмежувальних заходів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи карантин в Україні, заявив, що не виключає посилення обмежувальних заходів в Україні через коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Аваков зазначив, що швидкі і рішучі дії дозволять скоротити смертність від впливу коронавірусу в десятки разів.

"Президент і уряд прийняли кілька різких обмежувальних заходів. Ми зробили це вчасно і правильно. Не пізно і не рано. Можливо, навіть трохи страхуючись. Так треба, і, ймовірно, незабаром заходи обмежень будуть ще жорсткіше", - написав він.

Як відомо, з 12 березня в Україні введено карантин, який триватиме до 3 квітня. У цей період по всій країні закриті дитячі садки, школи, університети, не працюють театри і кіно, а також заборонені масові заходи.

Крім того, з 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 17 березня припиняється авіасполучення. Відповідні рішення були прийняті в ході засідання РНБО. Також, за інформацією джерела РБК-Україна в Офісі президента, на РНБО обговорювалося введення надзвичайної ситуації в країні, проте, рішення прийнято не було.

Вчора, 13 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців, закликавши їх протягом трьох днів повернутися додому на літаку. Для тих громадян, які через об'єктивні причини не встигнуть повернутися в Україну в цей період, будуть організовані спецборти.

Нагадаємо, перший випадок зараження коронавірусом в Україні був зафіксований 3 березня - заразився чоловік з Чернівців, який раніше приїхав з Італії. Ще два випадки зараження підтвердилися 12 березня - в Чернівецькій і Житомирській областях. Вчора, 13 березня, в Україні була зафіксована перша жертва коронавірусу - 71-річна жінка з Житомирської області.

Нових випадків коронавіруса в Україні не зафіксовано Польща зупиняє рух на кордоні з Україною
Новини України карантинАрсен АваковКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся