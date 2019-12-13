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Аваков назвав головний мотив вбивства Шеремета

Новини » Політика     13.12.2019 - 21:45
Аваков назвав головний мотив вбивства Шеремета
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

За словами Авакова, головним мотивом є дестабілізація ситуації в країні

Головним мотивом вбивства журналіста Павла Шеремета є дестабілізація ситуації в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

За словами Авакова, слідство розглядало багато версій, але головний мотив вбивства Шеремета - дестабілізація в Україні.

"Ми взяли як базу широку версію, що все таки це спроба дестабілізації", - сказав він.

Глава МВС додав, що приводом для вбивства Шеремета могла стати його журналістська діяльність.

Нагадаємо, раніше речник МВС Артем Шевченко розповів, чому фігурантам справи про вбивство жураналіста Шеремета Інні ("Пума") та Владиславу ("Буча") Грищенкам не було оголошено про підозру. Він пояснив, що подружжя ветеранів проходять підозрюваними по іншій справі.

Крім того, сьогодні, 13 грудня, у Печерському районному суді розглядають клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві журналіста Шеремета. Запобіжний захід обирають Юлії Кузьменко та Андрію Антоненку. Одну підозрювану - Яну Дугарь, відправили під домашній арешт.

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Новини України Арсен АваковПавло Шеремет
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