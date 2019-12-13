Є люди, які перебувають за кадром: Аваков про замовників вбивства Шеремета

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Аваков додав, що поки замовники вбивства Шеремета не встановлені

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що замовник та ініціаторів вбивства журналіста Павла Шеремета поки не було встановлено, але слідство працює над цим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За словами Авакова, слідство триває, але наразі немає повної інформації щодо замовників вбивства журналіста Шеремета. Слідство вважає, що окрім виконавців, ймовірно, були й ініціатори.

"Слідство не закінчено, ми не зупинили справу і не зробили усіх висновків. У нас немає відповідей на цілий ряд запитань. Ми ще їх отримуємо. У нас немає повних відповідей про ініціаторів справи. Тому що ініціатори, крім цих виконавців справи, ймовірно, це будуть окремі висновки з нашого розслідування", - заявив він.

Аваков додав, що справа перебуває лише у першій фазі, де встановлено підозрюваних у причетності до вбивства Шеремета.

"Є люди, які перебувають за кадром, поза цією схемою нашого обвинувачення, які були ініціаторами, або співініціаторами цього злочину", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Аваков заявив, що, на думку слідства, головним мотивом вбивства журналіста Павла Шеремета була спроба дестабілізації ситуації в Україні. Міністр додав, що приводом для вбивтсва може бути журналістська діяльність Шеремета.