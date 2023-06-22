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НХЛ отказалась от включения хоккеистов РФ в Зал славы

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Торонто, Четверг 22 июня 2023 14:43
НХЛ отказалась от включения хоккеистов РФ в Зал славы Фото: Хенрик Лундквист отыграл 15 сезонов за "Рейнджерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Ни один россиянин не попал в Зал хоккейной славы в 2023 году. Среди номинантов было четверо представителей страны-агрессорки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Национальная хоккейная лига определилась с новыми членами галереи развития североамериканского и европейского хоккея. Российских хоккеистов среди них не оказалось.

Зато в Зал хоккейной славы НХЛ ввела четырех именитых исполнителей. В частности, в список попали три вратаря – звезда "Нью-Йорк Рейнджерс" Хенрик Лундквист, легенда "Калгари" Майк Вернон и дважды обладатель Кубка Стэнли с "Питтсбургом" Том Баррассо. Четвертым культовым хоккеистом в галерее стал Пьер Тарджон.

Также в Зал славы попали канадская хоккеистка Каролайн Оулетт и Кен Хичкок и Пьер Лакруа в статусе "создателей". Четверо россиян – Гончаров, Мальцев, Михайлов и Могильный – пролетели мимо отбора.

Ранее нападающий "Вегаса" Оди-Маршессо стал MVP Кубка Стэнли в этом году. В общей сложности канадец набрал 25 очков в плей-офф, сыграв 22 поединка. Он первым после Гретцки выиграл приз незадрафтованным.

К слову, ранее "Аризона" не получила разрешение на строительство стадиона и оказалась на грани переезда.

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