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Аутсайдер Формули-1 почав випробування боліда на новий сезон

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Барселона, Понеділок 21 лютого 2022 13:21
Аутсайдер Формули-1 почав випробування боліда на новий сезон Фото: болід команди "Хаас" (twitter.com/HaasF1Team)
Автор: Андрій Вирва

Зранку 21 лютого, за два дні до початку передсезонних тестів, команда "Хаас" показала актуальну версію справжнього автомобіля 2022 року та почала його випробування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер команди.

Вранці в "Хаас" розпочали обкатку нової машини на трасі у Барселоні. Першим за кермо сів Микита Мазепін. Головне завдання – перевірити базову роботу систем та вирішити можливі проблеми до початку зимових тестів.

У "Хаас" орендували трасу на половину дня, пізніше обкатку проведуть у "Макларен".

Швидше за все, американська команда обкатує свій болід у рамках знімального дня. Нагадаємо, що за правилами під час цієї сесії можна проїхати не більше 100 кілометрів.

Основними пілотами команди в сезоні-2022 залишаться Мік Шумахер та Микита Мазепін.

В сезоні 2021 команда "Хаас" зайняла останнє 10-е місце в Кубку конструкторів, не набравши за чемпіонат жодного балу.

Нагадаємо для початківців, що таке "бокси" в Формулі-1.

До слова, в Сільверстоуні "Мерседес" показав новий болід на прийдешній сезон чемпіонату світу.

Додамо, що "Феррарі" показала болід на сезон-2022 Формули-1.

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