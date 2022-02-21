Аутсайдер Формули-1 почав випробування боліда на новий сезон
Зранку 21 лютого, за два дні до початку передсезонних тестів, команда "Хаас" показала актуальну версію справжнього автомобіля 2022 року та почала його випробування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер команди.
Вранці в "Хаас" розпочали обкатку нової машини на трасі у Барселоні. Першим за кермо сів Микита Мазепін. Головне завдання – перевірити базову роботу систем та вирішити можливі проблеми до початку зимових тестів.
And we are GO!— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 21, 2022
The #VF22 takes to the track for the very first time in Barcelona #HaasF1 pic.twitter.com/SewwEaAjEW
У "Хаас" орендували трасу на половину дня, пізніше обкатку проведуть у "Макларен".
Швидше за все, американська команда обкатує свій болід у рамках знімального дня. Нагадаємо, що за правилами під час цієї сесії можна проїхати не більше 100 кілометрів.
Основними пілотами команди в сезоні-2022 залишаться Мік Шумахер та Микита Мазепін.
Those first few laps— Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 21, 2022
How’d you like our 2022 view? #HaasF1 pic.twitter.com/GCbUrUkyr1
В сезоні 2021 команда "Хаас" зайняла останнє 10-е місце в Кубку конструкторів, не набравши за чемпіонат жодного балу.
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