Довідник початківця. Простими словами про Формулу-1: що таке бокси

За 31 день до старту сезону-2022 у чемпіонаті світу Формула-1 час розібратися з новим технічним визначенням Королівських автоперегонів. Слово на літеру "Б" – бокси.

Відведене для роботи з автомобілем під час тренувань і гонок приміщення на автодромі називають боксами.

Справжня Святая святих Формули-1. Саме в боксах болід готують до виїзду на трасу та проводять поточний ремонт за потреби. Тут машину запрограмовують, налаштовують елементи аеродинаміки, працюють із підвіскою.

Бокси різних команд об'єднані в цілий комплекс. Як і в інших видах спорту, арени змагань сертифікують. Для автодромів важливі кількісні характеристики боксів – кількість робочих місць, їхні розміри та загальна площа зони обслуговування.

Фото: Комплекс боксів на Red Bull Ring в Шпільберзі, Австрія (Red Bull Content Pool)

На грудень 2021-го Міжнародна автомобільна федерація (FIA) до трас Першого рівня віднесла 40 автодромів. Серед них, і всі комплекси в календарі Формули-1 на новий сезон.

Простір безпосередньо перед ними – піт-лейн, на якому боліди зупиняються для зміни шин на дистанції, теж відносять до боксів. Під час трансляцій часто можна почути гоночних інженерів, які ледь не кричать пілотам "box, box!", щоб ті заїхали на обслуговування.

Сезон-2022 у Формулі-1 розпочнеться 20 березня з Гран-прі Бахрейну. Усього цьогоріч у чемпіонаті запланували 23 гонки. Тож фанати Королівських автоперегонів зможуть оцінити понад два десятки варіантів боксів у різних куточках планети.