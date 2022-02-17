"Феррарі" показала болід на сезон-2022 Формули-1

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер команди .

Презентація нової "Феррарі" відбулося в режимі онлайн. У заході взяли участь керівник стайні Маттіа Бінотто та пілоти – Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

Ззовні болід змінився не лише через новації в технічному регламенті на сезон-2022. На машині "Феррарі" побільшало чорних барв. Тепер у цьому кольорі виконані антикрила та дуга захисту голови пілотів Halo.

Випробування нового боліду на трасі відбудуться на тестах у Барселоні 23 лютого. До цього оновлена "Феррарі" з'явиться на автодромі для зйомок.

New season, new challenges and a fresh reset #essereFerrari pic.twitter.com/R9fdy32jf1 — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 17, 2022

Що відомо про "Феррарі"

Найстаріша команда Формули-1, що вперше вийшла на старт на Гран-прі Монако в 1950 році. З тих пір стайня здобула 237 перемог і завоювала 773 подіуми.

Чемпіонами світу за кермом "Феррарі" стали Альберто Аскарі (1952, 1953), Хуан Мануель Фанхіо (1956), Майк Хоторн (1958), Філ Хілл (1961), Джон Сьортіс (1964), Нікі Лауда (1975, 1977), Джоді Шектер (1979), Міхаель Шумахер (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) і Кімі Райкконен (2007).

У минулому сезоні "Феррарі" посіла 3-тє місце в Кубку конструкторів (323,5 очка). Із пілотів вище фінішував Карлос Сайнс (164,5 пункта, 5-те місце).