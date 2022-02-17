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"Феррарі" показала болід на сезон-2022 Формули-1

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Італія, Четвер 17 лютого 2022 16:29
"Феррарі" показала болід на сезон-2022 Формули-1 Фото: "Феррарі" на тестах у Фіорано в січні (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Скудерія "Феррарі" презентувала оновлену машину на прийдешній сезон чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Болід отримав індекс F1-75.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний твіттер команди.

Презентація нової "Феррарі" відбулося в режимі онлайн. У заході взяли участь керівник стайні Маттіа Бінотто та пілоти – Шарль Леклер і Карлос Сайнс.

Ззовні болід змінився не лише через новації в технічному регламенті на сезон-2022. На машині "Феррарі" побільшало чорних барв. Тепер у цьому кольорі виконані антикрила та дуга захисту голови пілотів Halo.

Випробування нового боліду на трасі відбудуться на тестах у Барселоні 23 лютого. До цього оновлена "Феррарі" з'явиться на автодромі для зйомок.

Що відомо про "Феррарі"

Найстаріша команда Формули-1, що вперше вийшла на старт на Гран-прі Монако в 1950 році. З тих пір стайня здобула 237 перемог і завоювала 773 подіуми.

Чемпіонами світу за кермом "Феррарі" стали Альберто Аскарі (1952, 1953), Хуан Мануель Фанхіо (1956), Майк Хоторн (1958), Філ Хілл (1961), Джон Сьортіс (1964), Нікі Лауда (1975, 1977), Джоді Шектер (1979), Міхаель Шумахер (2000, 2001, 2002, 2003, 2004) і Кімі Райкконен (2007).

У минулому сезоні "Феррарі" посіла 3-тє місце в Кубку конструкторів (323,5 очка). Із пілотів вище фінішував Карлос Сайнс (164,5 пункта, 5-те місце).

До слова, раніше термін Формули-1 "аквапланування" розібрали простими словами.

Нагадаємо, що напередодні оновлений болід "Вільямса" проїхав перші кола на трасі в Сільверстоуні.

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