Australian Open: Соболенко одолела польку Линетт и стала второй финалисткой турнира

Первым выходом в финал турнира "Большого шлема" завершился для Арины Соболенко полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису против Магды Линетт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Australian Open-2023, 1/2 финала, женщины

Линетт – Соболенко – 0:2 (6:7, 2:6)

Белорусская теннисистка одолела соперницу в двух сетах. Первая партия длилась 53 минуты, в течение которых Соболенко и Линетт успели обменяться брейками. Но когда дошло до тай-брейка, 30-летняя полька давления оппонентки не выдержала. Она взяла только один розыгрыш и разгромно уступила (1:7).

Такое развитие событий, очевидно, повлияло на эмоциональное состояние Линетт. Во второй партии полька уже не смогла конкурировать с Соболенко. Белоруска взяла 5 геймов подряд (2 брейка) и в седьмом гейме едва не закончила матч еще одним брейком. Но вскоре на своей подаче это ей удалось.

Для Сабаленко выход в финал Australian Open – первый на мейджорах в карьере. Раньше она играла только в полуфиналах "Уимблдона" и US Open (дважды). В феврале 2021 года белорусская теннисистка была первой ракеткой мира.

Другой финалисткой Открытого чемпионата Австралии ранее стала Рыбакина из Казахстана. Она в двух сетах одолела еще одну белоруску – Азаренко. Финал пройдет 28 января.