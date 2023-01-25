Украинка Костюк прорвалась в полуфинал парного разряда Australian Open-2023

Australian Open-2023, 1/4 финала, женщины, парный разряд

Сандерс/Мертенс – Костюк/Русе – 1:2 (6:7, 6:2, 4:6)

Украинско-румынская пара победила в трех сетах. В дебюте, однако, более уверенно выглядел второй сеянный на турнире дуэт Сандерс и Мертенс. Они с брейком повели 2:0, но Костюк с партнершей быстро вернулись в игру. В середине партии украинка с румынкой взяли подачу соперниц и, в конце концов, дошли до тай-брейка.

В сокращенном сете борьба продолжалась до последнего. Но Костюк и Русе все же дожали оппонентов (8:6). Такой спурт позволил им еще и классно стартовать во второй партии. Однако, выиграв два гейма подряд, украинская и румынская теннисистки неожиданно "посыпались". Дуэт австралийки и бельгийки взял 6 (!) геймов подряд и сравнял счет по сетам.

Тем не менее, третья партия прошла под контролем Костюк и Русе. К середине сета они создали небольшой гандикап (3:1), а затем еще и обменялись брейками с оппонентками (5:3). Уже в гейме на своей подаче украинка и румынка уверенно закрыли сет, а с ним и матч.

Для молодой украинки этот выход в полуфинал – первый на турнирах "Большого шлема". За путевку в финал Костюк и Русе сразятся с первым сеянным дуэтом – чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Поединок намечен на 26 января.