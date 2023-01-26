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Рыбакина стала первой финалисткой Australian Open-2023

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Мельбурн, Четверг 26 января 2023 12:40
Рыбакина стала первой финалисткой Australian Open-2023 Фото: Елена Рыбакина во второй раз сыграет в финале турнира "Большого шлема" (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорцив

Победой над белорусской Викторией Азаренко завершился для Елены Рыбакиной из Казахстана полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open-2023, 1/2 финала, женщины

Рыбакина – Азаренко – 2:0 (7:6, 6:3)

Начали соперницы на равных, сосредоточившись на своих подачах. Так продолжалось до середины стартовой партии, когда Азаренко дважды обменялась брейками с казашкой. В конце концов, победителя сета пришлось выяснять на тай-брейке. Там Рыбакина сумела дожать оппонентку (7:4).

Вторая партия прошла под полным контролем представительницы Казахстана. С брейком Рыбакина к середине сета создала комфортное преимущество (3:1), а затем с еще одним взятым на подаче Азаренко очком повела сверхуверенно (5:2). Уроженка Москвы получила право на ошибку и проиграла гейм на собственной подаче. Впрочем, уже следующий розыгрыш завершился победным брейком Рыбакиной.

Выход в финал Australian Open этого года стал лучшим выступлением казахской теннисистки в карьере. В прошлом году она триумфовала на "Уимблдоне", но в Австралии доходила лишь до 3-го раунда. По пути в финал Рыбакина уже выбила Коччаретто, Юван, Коллинс, Свентек, Остапенко и теперь Азаренко.

В финале казашка встретится с победительницей второго полуфинала. Там сыграют полька Линетт и представительница Беларуси Соболенко. Финал пройдет 28 января.

К слову, украинка Костюк вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

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