ua ru
Чт, 26 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Australian Open: Сабаленка здолала польку Лінетт і стала другою фіналісткою турніру

Новость на русском →
Мельбурн, Четвер 26 січня 2023 14:26
Australian Open: Сабаленка здолала польку Лінетт і стала другою фіналісткою турніру Фото: Аріна Сабаленка вперше дісталася до фіналу "Великого шолома" (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Першим виходом у фінал турніру "Великого шолома" завершився для Аріни Сабаленки півфінальний матч Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу проти Магди Лінетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open-2023, 1/2 фіналу, жінки

Лінетт – Сабаленка – 0:2 (6:7, 2:6)

Білоруська тенісистка здолала суперницю в двох сетах. Перша партія тривала 53 хвилини, впродовж яких Сабаленка з Лінетт встигли обмінятися брейками. Та коли дійшло до тай-брейку, то 30-річна полька тиску опонентки не витримала. Вона взяла лише один розіграш і розгромно поступилася (1:7).

Такий розвиток подій, вочевидь, вплинував на емоційний стан Лінетт. У другій партії полька вже не змогла конкурувати з Сабаленкою. Білоруска натомість узяла 5 геймів поспіль (2 брейки) та в сьомому геймі ледь не закінчила матч ще одним брейком. Та на своїй подачі згодом це їй вдалося.

Для Сабаленки вихід у фінал Australian Open – перший на мейджорах у кар'єрі. Раніше вона грала лише в півфіналах "Вімблдона" та US Open (двічі). У лютому 2021-го білоруська тенісистка була першою ракеткою світу.

Іншою фіналісткою Відкритого чемпіонату Австралії раніше стала Рибакіна з Казахстану. Вона в двох сетах здолала ще одну білоруску – Азаренку. Фінал відбудеться 28 січня.

До слова, українка Костюк вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії в парному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian Open Теннис
NEWS
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
ППО відпрацювала, але є удари по енергетиці: наслідки ракетної атаки на Україну
DAILY
Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Що відбувається в енергетиці та як довго Україні жити з відключеннями світла