Аудиторам пропонують вивчити можливість надання НАБУ права прослуховування

Попов переконаний, що комісія зовнішньої оцінки проведе професійну роботу щодо цього питання

Комітет з протидії корупції пропонує аудиторам вивчити можливість надання Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) права прослуховування. Про це сьогодні під час круглого столу: "Подолання корупції в Україні" заявив заступник голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Попов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Саме НАБУ нас уже кілька років просить спростити доступ до зняття інформації з каналів комунікації, надати пряме право прослуховування. Це може стати одним із питань, яке потрібно дослідити комісії зовнішнього контролю з тим, щоб виявити, в чому там проблема", - сказав він.

Попов висловив впевненість, що "комісія зовнішньої оцінки проведе професійну роботу" щодо цього питання.

Нагадаємо, у четвер, 26 липня, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила притягнути керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького до відповідальності і накласти стягнення у вигляді догани.

За словами члена КДКП Олександра Ковальчука, таке рішення комісія ухвалила у ході засідання під час розгляду скарги щодо Холодницького. Скаргу подали директор НАБУ Артем Ситник та генеральний прокурор Юрій Луценко.