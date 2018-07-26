Аудиторам пропонують вивчити можливість надання НАБУ права прослуховування

Новини Політика 26.07.2018 - 14:57
Фото: Ігор Попов (УНІАН)
Фото: Ігор Попов (УНІАН)

Попов переконаний, що комісія зовнішньої оцінки проведе професійну роботу щодо цього питання  

Комітет з протидії корупції пропонує аудиторам вивчити можливість надання Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) права прослуховування. Про це сьогодні під час круглого столу: "Подолання корупції в Україні" заявив заступник голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Попов, передає кореспондент РБК-Україна. 

"Саме НАБУ нас уже кілька років просить спростити доступ до зняття інформації з каналів комунікації, надати пряме право прослуховування. Це може стати одним із питань, яке потрібно дослідити комісії зовнішнього контролю з тим, щоб виявити, в чому там проблема", - сказав він. 

Попов висловив впевненість, що "комісія зовнішньої оцінки проведе професійну роботу" щодо цього питання.  

Нагадаємо, у четвер, 26 липня, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) ухвалила притягнути керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького до відповідальності і накласти стягнення у вигляді догани.

За словами члена КДКП Олександра Ковальчука, таке рішення комісія ухвалила у ході засідання під час розгляду скарги щодо Холодницького. Скаргу подали директор  НАБУ Артем Ситник та генеральний прокурор Юрій Луценко.

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Теги:  НАБУ,  аудит,  прослушка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС