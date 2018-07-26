Аудиторам предлагают изучить возможность предоставления НАБУ права прослушивания

Попов убежден, что комиссия внешней оценки проведет профессиональную работу по этому вопросу

Комитет по противодействию коррупции предлагает аудиторам изучить возможность предоставления Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) права прослушивания. Об этом сегодня во время круглого стола: "Преодоление коррупции в Украине" заявил заместитель председателя Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Игорь Попов, передает корреспондент РБК-Украина.

"Именно НАБУ нас уже несколько лет просит упростить доступ к снятию информации с каналов коммуникации, предоставить прямое право прослушивания. Это может стать одним из вопросов, который нужно исследовать комиссии внешнего контроля с тем, чтобы выявить, в чем там проблема", - сказал он.

Попов выразил уверенность, что "комиссия внешней оценки проведет профессиональную работу" по этому вопросу.

Напомним, в четверг, 26 июля, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) постановила привлечь руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого к ответственности и наложить взыскание в виде выговора.

По словам члена КДКП Александра Ковальчука, такое решение комиссия приняла в ходе заседания во время рассмотрения жалобы по Холодницкому. Жалобу подали директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко.