У комітеті ВР пропонують збільшити період діяльності НАБУ для аудиту

У комітеті заявили, що аудит за перший рік діяльності - це занадто мало

У Комітеті з питань запобігання і протидії корупції пропонують збільшити період діяльності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), який підлягає аудиту. Про це сьогодні під час круглого столу: "Подолання корупції в Україні" заявив заступник Голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції Ігор Попов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо аудиту НАБУ - питання затягнуте. Я думаю, що аудит за перший рік діяльності - це занадто мало. Потрібно збільшувати цей період і чи до нового року брати, чи кілька перших років роботи", - казав він.

Окрім цього, як зазначив Попов, є ряд важливих індикаторів, за якими також слід оцінювати діяльність НАБУ.

"Як на мене, це, зокрема, кількість обвинувальних актів, спрямованих до суду і, на жаль, забагато справ застрягло на етапі оголошення підозри та отримання застави. Далі справа не рухається", - сказав замголови Комітету.

Попов також висловив побажання, щоб під час перевірки діяльності НАБУ аудитори робили акцент на обвинувальних актах, які стосуються посадові особи категорії "А".

"Якщо брати обвинувальні акти, то акцент ми хотіли би бачити на тих обвинувальних актах, де фігурантами є посадові особи категорії "А". Також важлива інформація про кількість коштів, які були повернені за рішенням суду до державного бюджету. Ми хотіли би бачити матеріальний ефект. Також потрібна оцінка середньої тривалості справ", - сказав він, навівши приклад так званих "бурштинових" справ.

Нагадаємо, раніше в матеріалі РБК-Україна повідомлялося, що, за словами нардепа від фракції БПП Ігоря Артюшенка, аудит почнеться, коли комісія буде повністю укомплектована. Він підкреслює, що мова йде про аудит за 2016 рік, а за 2017-й перевіркою будуть займатися вже три нових аудитора.