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Атомная генерация обеспечивает 60% потребления электроэнергии, - Галущенко

Четверг 08 августа 2024 16:19
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Атомная генерация обеспечивает 60% потребления электроэнергии, - Галущенко Фото: Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что сегодня фактически до 60% электроэнергии Украины производят на атомных станциях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра.

"Сегодня мы можем говорить, что до 60% электроэнергии страны производится на АЭС. Даже при оккупированной Запорожской атомной станции", - отметил он.

Галущенко поблагодарил украинских атомщиков, которые дают людям свет в сложные для страны времена.

Напомним, 17 и 24 июля было объявлено о подключении двух атомных энергоблоков, которые досрочно отремонтировали.

Кроме того, в Украине закончился аномальный зной и увеличился импорт электроэнергии из Европы. Благодаря этим трем факторам, а также круглосуточной работе энергетиков ситуация в энергосистеме улучшилась.

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