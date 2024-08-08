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Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії, - Галущенко

Четвер 08 серпня 2024 16:19
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Атомна генерація забезпечує 60% споживання електроенергії, - Галущенко Фото: Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що сьогодні фактично до 60% електроенергії України виробляють на атомних станціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра.

"Сьогодні ми можемо говорити, що до 60% електроенергії країни виробляється на АЕС. Навіть при окупованій Запорізькій атомній станції", - зазначив він.

Галущенко подякував українським атомникам, які дають людям світло у складні для країни часи.

Нагадаємо, 17 і 24 липня було оголошено про підключення двох атомних енергоблоків, які достроково відремонтували.

Крім того, в Україні закінчилася аномальна спека і збільшився імпорт електроенергії з Європи. Завдяки цим трьом факторам, а також цілодобовій роботі енергетиків, ситуація в енергосистемі покращилася.

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