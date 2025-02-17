Ухудшение погоды в Украине. В МВД сказали, чего нельзя делать, чтобы уберечь жизнь
Министерство внутренних дел напомнило украинцам об ухудшении погодных условий. Граждан призвали также соблюдать правила безопасности, чтобы уберечь здоровье и жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Facebook.
Правила безопасности для украинцев от МВД
"Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории Украины! Призываем не пренебрегать правилами безопасности", - подчеркнули в МВД.
Отмечается, чтобы для того, чтобы уберечь кошелек, здоровье и жизнь, нельзя:
- водителям за рулем - осуществлять резкие маневры, не соблюдать безопасную дистанцию и превышать скорость движения;
- водителям во время парковки - оставлять транспортные средства в местах, где они становятся препятствием в работе коммунальной техники;
- пешеходам - переходить дорогу в неустановленных местах (вне пешеходных переходов) и пытаться перебежать проезжую часть перед движущимся транспортом;
- детям и взрослым - выходить на лед, если нет уверенности в его прочности;
- всем украинцам - оставлять без присмотра обогреватели, газовые приборы и печное отопление (а также не следить за их состоянием).
Кроме того, в МВД рассказали, что по состоянию на сегодня, 17 февраля, в Украине развернуто:
- 804 Пункта несокрушимости ГСЧС;
- 912 пунктов обогрева Национальной полиции.
"В случае экстренной ситуации вы можете обратиться по номерам "101", "102" или "112", - подытожили в пресс-службе министерства.
Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза.
Читайте также, почему качество воздуха зимой может напрямую зависеть от погоды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.