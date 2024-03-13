Продолжение Лиги чемпионов 13 марта: полное расписание матчей среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Поединки состоятся в Дортмунде и Мадриде. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Нидерландский ПСВ будет гостить у "Боруссии" после домашней ничьей. Три недели назад на гол дортмундца Малена своим забитым мячом ответил капитан "красно-белых" де Йонг. Нидерландский гранд с тех пор не проигрывал, а вот "шмели" набрали 6 очков из девяти в Бундеслиге.

В испанской же столице "Атлетико" попытается отыграться у миланского "Интера". Первый матч завершился минимальной победой "нерадзурри" с голом Арнаутовича. Швейцарец пропустит второй поединок, но в обойме Симоне Индзаги остались Мартинес, Тюрам и Санчес.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов: