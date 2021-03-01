Кліматологи підбили підсумки холодного та сніжного лютого в Києві
Середньомісячна температура повітря в Києві у лютому 2021 року становила 4,5 градусів морозу. Це на 2,2 градусів нижче за кліматичну норму.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
За даними обсерваторії, найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 16,6 градусів, а найтепліше 25 числа, коли максимальна температура піднялась до 13,1 градусів тепла
Опадів на проспекті Науки випало 62 мм, що склало півтори місячні кліматичні норми. Висота снігового покриву з 11 по 20 лютого склала 25 см, що вище за кліматичну норму на 14 см.
Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.
За прогнозом Укргідрометцентру, у березні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.