ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кліматологи підбили підсумки холодного та сніжного лютого в Києві

Новость на русском → Понеділок 01 березня 2021 11:17
Кліматологи підбили підсумки холодного та сніжного лютого в Києві Фото: зимав Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середньомісячна температура повітря в Києві у лютому 2021 року становила 4,5 градусів морозу. Це на 2,2 градусів нижче за кліматичну норму.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, найхолодніше було 19 лютого, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 16,6 градусів, а найтепліше 25 числа, коли максимальна температура піднялась до 13,1 градусів тепла

Опадів на проспекті Науки випало 62 мм, що склало півтори місячні кліматичні норми. Висота снігового покриву з 11 по 20 лютого склала 25 см, що вище за кліматичну норму на 14 см.

Як повідомляло РБК-Україна, середньорічна температура 2020 року у Києві піднялась до 10,9 градусів тепла, що на 3,2 градусів перевищує кліматичну норму. Рік виявився рекордно теплим за всю історію спостережень з 1881 року.

За прогнозом Укргідрометцентру, у березні 2021 року середня місячна температура в Україні очікується в межах від 0 до 6 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це близько до середніх багаторічних значень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Погода
NEWS
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
Силовий сценарій: як і навіщо ЗСУ готують до наступу в місті
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"