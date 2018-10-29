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В Атланті перехопили ще одну підозрілу посилку для CNN

Новини » Надзвичайні події    29.10.2018 - 17:54
Фото: Джефф Цукер (flickr.com/fortunelivemedia)
Фото: Джефф Цукер (flickr.com/fortunelivemedia)

Телеканал також зазначає, що вся пошта, адресована організації, не надходить в будівлю телеканалу безпосередньо, а проходять перевірку

Правоохоронні органи перехопили ще одну підозрілу посилку, надіслану на адресу телекомпанії CNN в Атланті. Заява президента телекомпанії Джеффа Цукера опублікована в Twitter, повідомляє РБК-Україна.

"Цим ранком ще одна підозріла посилка була перехоплена в поштовому відділенні Атланти", - йдеться в повідомленні.

Телеканал також зазначає, що вся пошта, адресована організації, не надходить в будівлю телеканалу безпосередньо, а проходять перевірку, тому пакет не міг би вплинути на роботу CNN навіть якщо б не був перехоплений на пошті.

В Атланті перехопили ще одну підозрілу посилку для CNN

У наступному повідомленні телеканал також подякував ФБР, Мін'юсту і поліції за їх роботу.

Як відомо, в Атланті розташований головний офіс телеканалу CNN Center. У будівлі також розміщується офіс компанії Turner Broadcasting System, безліч ресторанів і готель Omni Hotel. Якщо після перевірки підтвердиться, що у надісланому в Атланту пакеті було вибуховий пристрій, це буде вже 15-ий посилка такого типу, підрахувала The Washington Post.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 24 жовтня поточного року нью-йоркську редакцію CNN евакуювали через підозрілу посилку.

Відзначимо, окрім CNN, посилки з вибухівкою отримали, зокрема, в Білому домі, Хілларі і Білл Клінтони, Барак Обама, Джордж Сорос.

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