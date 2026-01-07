"АТЕШ" провел диверсию в Курске: уничтожена ключевая башня связи

Как сообщили в партизанском движении, целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ.

Уничтожение этой башни связи сразу нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБЗ, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.

"Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде", - отметили в "АТЕШ".

Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил.

"Движение "АТЕШ" продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России. Даже в приграничных регионах, таких как Курск, оккупанты и силовики не могут чувствовать себя в безопасности", - подчеркнули в партизанском формировании.