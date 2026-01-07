RU

Общество Образование Деньги Изменения

"АТЕШ" провел диверсию в Курске: уничтожена ключевая башня связи

Иллюстративное фото: башня мобильной связи (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Агент движения "АТЕШ" провел успешную диверсию, уничтожив башню связи в Курске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на движение "АТЕШ" в Telegram.

Как сообщили в партизанском движении, целью был ключевой коммуникационный узел, которым активно пользовались многочисленные дислоцированные в городе военные и силовые структуры РФ.

 

Уничтожение этой башни связи сразу нарушило коммуникацию между такими ключевыми объектами как 27-я бригада РХБЗ, управление ФСБ России по Курской области, управление ФСИН по Курской области и множеством других военных объектов.

"Эта операция является прямым ударом по внутренней инфраструктуре режима, показав, что сопротивление может быть везде", - отметили в "АТЕШ".

Нарушение связи между ключевыми воинскими частями и управлениями в приграничном регионе затрудняет координацию действий оккупационных сил.

"Движение "АТЕШ" продолжает методично разрушать коммуникационную и логистическую сеть врага по всей России. Даже в приграничных регионах, таких как Курск, оккупанты и силовики не могут чувствовать себя в безопасности", - подчеркнули в партизанском формировании.

 

Успешные диверсии движения "АТЕШ"

Ранее РБК-Украина писало о том, что партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожную логистику РФ на Купянском направлении: уничтожили тепловоз, который использовался для перевозки военных грузов, преимущественно для снабжения Купянской группировки российских войск.

Уничтожение тепловоза усложнило формирование эшелонов и нарушило графики отправления поездов с вооружением и техникой.

Также агенты движения провели очередную диверсию в Ростовской области РФ: парализовали ключевой железнодорожный узел снабжения армии РФ в районе Ростова-на-Дону.

В результате поджога релейных шкафов была нарушена работа главного логистического хаба, через который осуществляется снабжение оккупационных войск на всех южных направлениях.

До этого, в октябре 2025 года, партизаны "АТЕШ" нарушили график движения эшелонов с военной техникой и личным составом в Ростовской области РФ. Тогда диверсия произошла в Новочеркасске.

