Аталанта - Шахтар: анонс матчу

"Аталанта" прийме донецький "Шахтар" у 2 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери віддають перевагу господарям поля. У Мілан вирушили 20 футболістів "гірників".

1 жовтня 19:55

Мілан, стадіон "Сан-Сіро"

Обидві команди в другому турі намагатимуться реабілітуватися за великі поразки в стартових матчах.

У своєму дебютному поєдинку Ліги чемпіонів "Аталанта" в гостях зазнала великої поразки від загребського "Динамо" (0:4), яке до цього програло 11 матчів поспіль на груповому етапі. "Шахтар" крупно поступився в Харкові "Манчестер Сіті" - 0:3. Таким чином, друга поразка істотно ускладнить турнірну задачу для будь-якої з команд.

Попри невтішний результат обидві команди у внутрішніх першостях здобули розгромні перемоги. Підопічні Джан П'єро Гасперіні добули розгромну перемогу на поле "Сассуоло" (4:1), а команда Луїша Каштру без особливих проблем впоралися з "Ворсклою" (4:0).

Суперники зустрічаються вперше, також "Аталанта" раніше не грала проти українських клубів. Але за італійський клуб грає півзахисник збірної України - Руслан Малиновський, який є одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу.

Цікаво, що Малиновський починав кар'єру в "Шахтарі". Пройшовши через академію донецького клубу, у 2011 році він дебютував у першій команді. В "Шахтарі" він значився до 2017 року, проте в офіційних матчах за донеччан так і не зіграв.