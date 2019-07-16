"Аталанта" оголосила про підписання Малиновського

Фото: Руслан Малиновський (atalanta.it)

Гравець збірної України продовжить кар'єру в Серії А

Півзахисник бельгійського "Генка" і національної збірної України Руслан Малиновський підписав контракт з клубом італійської Серії А "Аталантою". Про це повідомляється на офіційному сайті "Аталанти".

Відзначимо, в новій команді Малиновський виступатиме під 18-м номером. Його контракт з "Аталантою" розрахований на 5 років, сума трансферу склала 13,7 мільйона євро.

Нагадаємо, раніше Малиновський відмовився продовжувати угоду з "Генком", а тренери бельгійської команди не взяли його на збори.

Інтерес до гравця проявляла "Сампдорія", але він розглядав пріоритетним варіантом "Аталанту", оскільки хоче грати в Лізі чемпіонів. За даними італійської преси, визначитися з вибором йому допоміг головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

У сезоні 2018/19 Малиновський провів 37 матчів і забив 13 голів за "Генк" і допоміг йому стати чемпіоном Бельгії.