"Шахтар" оголосив заявку на матч з "Аталантою" в Лізі чемпіонів

Фото: підготовка "Шахтаря" до матчу з "Аталантою" (shakhtar.com)

Луїш Каштру взяв на поєдинок 20 гравців

Донецький "Шахтар" відправився на матч 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА з італійською "Аталантою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "гірників".

Головний тренер команди Луїш Каштру вніс до заявки 20 гравців.

Воротарі: Андрій Пятов, Олексій Шевченко, Анатолій Трубін

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Додо, Ісмаїлі

Півзахисники: Тарас Степаненко, Тайсон, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Тете, Євген Коноплянка, Манор Соломон, Віктор Коваленко, Алан Патрік, Сергій Болбат

Форвард: Жуніор Мораес

Луиш Каштру объявил заявку «Шахтера» из 20 игроков на матч с «Аталантой» в Лиге чемпионов.



Ваш идеальный состав на #АталантаШахтер? https://t.co/CXvLcWhJLS pic.twitter.com/BnK0CoEKCV — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 30, 2019

З командою не полетіли захисник Тисне Хочолава і хавбек Маркос Сіпріано.

Матч "Аталанта" - "Шахтар" відбудеться 1 жовтня на стадіоні "Сан-Сіро". Початок о 19:55 за київським часом.

Нагадаємо, "Шахтар" стартував у групі Ліги чемпіонів з поразки від "Манчестер Сіті" - 0:3.

Жереб зводить "гірників" і "містян" в груповому етапі Ліги чемпіонів третій сезон поспіль. З чотирьох зустрічей між донецьким та англійською кубом, тільки раз "Шахтарю" вдалося здобути перемогу, інші три матчі залишалися за "Ман Сіті".