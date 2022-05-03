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Світ відповість на застосування Росією хімзброї, - Міноборони США

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Вівторок 03 травня 2022 19:10
Світ відповість на застосування Росією хімзброї, - Міноборони США Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Міністерстві оборони США прогнозують адекватну реакцію світової спільноти на застосування Росією хімічної чи біологічної зброї в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Використання Росією хімічної або біологічної зброї проти України, швидше за все, спричинить реакцію міжнародного співтовариства", - заявив глава оборонного відомства США.

Також він додав, що Росія може загострити конфлікт в Україні за допомогою кібератаки.

Раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я вже розпочала підготовку до можливих хімічних атак в Україні.

Також ми писали, що США раніше попереджали українську сторону про можливість застосування РФ хімічних речовин в місті.

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Сполучені Штати Америки Хімічна зброя
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