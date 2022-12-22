В Сумской области обновили сигналы воздушной тревоги: что изменилось
С сегодняшнего дня, 22 декабря, с 22:00 в Сумской области все сигналы воздушной тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе из громкоговорителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"С 22:00 22 декабря в Сумской области все сигналы тревоги будут сопровождаться дополнительным дублированием сообщений об угрозе", - написал Живицкий.
Он отметил, что тревога будет раздаваться на улицах городов области из спецавтомобилей ГСЧС, с использованием громкоговорителей.
"Прошу не паниковать и с пониманием отнестись к этому. А еще - не игнорировать сигналы тревоги", – добавил глава ОВА.
Напомним, сегодня, 22 декабря, оккупанты нанесли более 50 ударов по Сумской области. Под атаку попали три общины, в одной из них есть повреждение гражданской инфраструктуры.
Также ранее мы писали, что российские военные 20 декабря обстреляли приграничные территории Сумской области с использованием минометов.
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